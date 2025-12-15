Milano 17:35
44.117 +1,39%
Nasdaq 20:10
25.142 -0,22%
Dow Jones 20:10
48.375 -0,17%
Londra 17:35
9.751 +1,06%
Francoforte 17:35
24.230 +0,18%

Londra: risultato positivo per Endeavour Mining

Migliori e peggiori, In breve
Londra: risultato positivo per Endeavour Mining
Avanza l'azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale, che guadagna bene, con una variazione del 2,71%.
Condividi
```