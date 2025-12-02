Londra: calo per Endeavour Mining

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per l'azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale
, che mostra un decremento dell'1,88%.
Il confronto del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Endeavour Mining
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le implicazioni di breve periodo di Endeavour Mining
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 35,93 sterline. Possibile una discesa fino al bottom 35,07. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 36,79.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)