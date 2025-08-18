Madrid: andamento rialzista per Solaria

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l'azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,18%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Solaria
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'Ibex 35
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Solaria
rispetto all'indice.
Il quadro tecnico di breve periodo di Solaria
mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 12,51 Euro. Rischio di discesa fino a 12,24 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 12,77.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)