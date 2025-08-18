Milano-Cortina 2026, Mit: -200 giorni alle Paralimpiadi

(Teleborsa) - Prosegue il cammino
verso Milano Cortina 2026
. Con il countdown olimpico il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti continua a raccontare avanzamenti, novità e curiosità dai cantieri, mettendo in evidenza il lascito che queste opere porteranno alle comunità e ai territori anche oltre i Giochi.
Oggi - spiega il Mit in una nota - il countdown segna anche un’altra tappa importante: 200 giorni all’inizio delle Paralimpiadi, simbolo di inclusione, partecipazione sportiva e di accessibilità.
È stata proprio la progettazione paralimpica a guidare quella olimpica, grazie all’approccio condiviso dal ministero e SIMICO.