Milano 17:35
42.642 -0,03%
Nasdaq 21:47
23.721 +0,04%
Dow Jones 21:47
44.945 0,00%
Londra 17:35
9.158 +0,21%
Francoforte 17:35
24.315 -0,18%

Milano-Cortina 2026, Mit: -200 giorni alle Paralimpiadi

Economia, Trasporti
Milano-Cortina 2026, Mit: -200 giorni alle Paralimpiadi
(Teleborsa) - Prosegue il cammino verso Milano Cortina 2026. Con il countdown olimpico il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti continua a raccontare avanzamenti, novità e curiosità dai cantieri, mettendo in evidenza il lascito che queste opere porteranno alle comunità e ai territori anche oltre i Giochi.

Oggi - spiega il Mit in una nota - il countdown segna anche un’altra tappa importante: 200 giorni all’inizio delle Paralimpiadi, simbolo di inclusione, partecipazione sportiva e di accessibilità.

È stata proprio la progettazione paralimpica a guidare quella olimpica, grazie all’approccio condiviso dal ministero e SIMICO.
Condividi
```