Milano 17:35
42.642 -0,03%
Nasdaq 21:48
23.716 +0,02%
Dow Jones 21:48
44.930 -0,03%
Londra 17:35
9.158 +0,21%
Francoforte 17:35
24.315 -0,18%

New York: giornata depressa per Etsy

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Retrocede il gestore di una piattaforma di e-commerce, con un ribasso del 3,03%.

Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, si nota che Etsy mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,76%, rispetto a +0,9% dell'indice del basket statunitense).


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Etsy. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 65,88 USD. Primo supporto visto a 63,69. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 62,95.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
