New York: giornata depressa per Etsy

(Teleborsa) - Retrocede il gestore di una piattaforma di e-commerce
, con un ribasso del 3,03%.
Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, si nota che Etsy
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,76%, rispetto a +0,9% dell'indice del basket statunitense
).
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Etsy
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 65,88 USD. Primo supporto visto a 63,69. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 62,95.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)