Milano 17:35
42.642 -0,03%
Nasdaq 21:50
23.711 0,00%
Dow Jones 21:50
44.924 -0,05%
Londra 17:35
9.158 +0,21%
Francoforte 17:35
24.315 -0,18%

New York: risultato positivo per Lululemon Athletica

Migliori e peggiori
New York: risultato positivo per Lululemon Athletica
(Teleborsa) - Bene il distributore di abbigliamento tecnico sportivo, con un rialzo del 2,96%.

Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Lululemon Athletica mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,87%, rispetto a +0,32% dell'indice dei titoli tecnologici USA).



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```