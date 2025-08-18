New York: risultato positivo per Lululemon Athletica

(Teleborsa) - Bene il distributore di abbigliamento tecnico sportivo
, con un rialzo del 2,96%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, si nota che Lululemon Athletica
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,87%, rispetto a +0,32% dell'indice dei titoli tecnologici USA
).
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)