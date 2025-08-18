Parigi: andamento negativo per Credit Agricole

(Teleborsa) - Ribasso per la banca francese
, che presenta una flessione del 2,34%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Credit Agricole
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico dell'Istituto di credito francese
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 16,99 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 16,56. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 17,43.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)