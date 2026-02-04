Milano 15:43
47.011 +1,27%
Nasdaq 15:43
25.266 -0,29%
Dow Jones 15:43
49.539 +0,60%
Londra 15:43
10.467 +1,47%
Francoforte 15:42
24.661 -0,48%

Banco BPM, ceo Credit Agricole chiede rappresentanza del 20% in Cda

Banche, Finanza
Banco BPM, ceo Credit Agricole chiede rappresentanza del 20% in Cda
(Teleborsa) - Il gruppo francese Credit Agricole, primo azionista di Banco BPM con il 20,1% del capitale, chiederà una maggiore rappresentanza nel board che verrà rinnovato in primavera.

"Chiediamo di avere una posizione nel board che rifletta la nostra quota del 20% e quindi una rappresentanza del 20% nel board di Bpm", ha detto il ceo della banca francese Olivier Gavalda in un incontro con la stampa per presentare i conti del gruppo. "Vedremo a tempo debito se è nel nostro interesse aumentare la nostra partecipazione in Banco Bpm", ha poi aggiunto il top manager precisando che "al momento non è una questione che riguarda il Gruppo Credit Agricole".

Nel quarto trimestre del 2025 Credit Agricole ha registrato un calo dell’utile del 39% a 1,03 miliardi di euro, penalizzato dagli oneri una tantum legati all’aumento della sua partecipazione nella ex Popolare di Milano, dall’aumento dei costi e dalle perdite nell’attività di leasing auto. L’utile di periodo è sceso a 1,03 miliardi di euro, leggermente al di sopra delle attese degli analisti pari a 996 milioni, mentre i ricavi sono diminuiti dell’1,8% a 6,97 miliardi (6,78 miliardi il consensus).
Condividi
```