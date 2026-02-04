Banco BPM, ceo Credit Agricole chiede rappresentanza del 20% in Cda

Credit Agricole

Banco BPM

(Teleborsa) - Il gruppo francese, primo azionista dicon il 20,1% del capitale, chiederà una maggiore rappresentanza nel board che verrà rinnovato in primavera."Chiediamo di avere una posizione nel board che rifletta la nostra quota del 20% e quindi una", ha detto il ceo della banca francese Olivier Gavalda in un incontro con la stampa per presentare i conti del gruppo. "Vedremo a tempo debito se è nel nostro interesse aumentare la nostra partecipazione in Banco Bpm", ha poi aggiunto il top manager precisando che "al momento non è una questione che riguarda il Gruppo Credit Agricole".NelCredit Agricole ha registrato una 1,03 miliardi di euro, penalizzato dagli oneri una tantum legati all’aumento della sua partecipazione nella ex Popolare di Milano, dall’aumento dei costi e dalle perdite nell’attività di leasing auto. L’utile di periodo è sceso a 1,03 miliardi di euro, leggermente al di sopra delle attese degli analisti pari a 996 milioni, mentre i ricavi sono diminuiti dell’1,8% a 6,97 miliardi (6,78 miliardi il consensus).