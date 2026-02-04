Parigi: calo per Credit Agricole

banca francese

CAC40

Credit Agricole

indice di Parigi

Istituto di credito francese

(Teleborsa) - Pressione sulla, che tratta con una perdita del 3,15%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Le implicazioni di breve periodo dell'sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 18,4 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 17,86. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 18,95.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)