Philogen, efficace l'accordo di licenza con RayzeBio. Vale fino a 1,35 miliardi di dollari più royalties

(Teleborsa) - Philochem, controllata dal Gruppo, e RayzeBio, controllata da, hanno annunciato il completamento con esito positivo della verifica antitrust negli Stati Uniti e l', una piccola molecola terapeutica e diagnostica in fase clinica per il cancro alla prostata.L'operazione, inizialmente comunicata il 10 giugno 2025, è stata ora perfezionata a seguito dell'approvazione da parte della Federal Trade Commission (FTC) statunitense ai sensi dell'Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act del 1976. Nell'ambito dell'accordo, Philochem riceverà unRayzeBio sarà responsabile dello sviluppo e della successiva commercializzazione di OncoACP3. L'accordo di licenza prevede ancheper attività di sviluppo, regolatorie e commercializzazione, oltre a una percentuale di royalties in un range variabile tra la fascia media della singola cifra e la fascia bassa della doppia cifra ("mid-single to low double-digit royalties") pagabili sulle vendite nette globali."Sono molto lieto che abbiamo ricevuto l'autorizzazione che ci consente di procedere con questo accordo con RayzeBio - ha dichiarato- RayzeBio condivide la nostra visione di rivoluzionare la diagnosi e il trattamento del cancro alla prostata. Crediamo che OncoACP3 abbia tutte le credenziali per diventare un trattamento rivoluzionario per i pazienti, traducendo l'innovazione scientifica in un importante progresso medico".