Milano 9:40
42.640 -0,03%
Nasdaq 15-ago
23.712 0,00%
Dow Jones 15-ago
44.946 +0,08%
Londra 9:40
9.140 +0,01%
24.275 -0,35%

Piazza Affari: andamento rialzista per Juventus

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: andamento rialzista per Juventus
Seduta positiva per la società operante nel settore del calcio professionistico, che avanza bene del 2,79%.
Condividi
```