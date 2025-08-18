Piazza Affari: balza in avanti Leonardo

(Teleborsa) - Bene la Holding italiana nei settori dell'aeronautica
, con un rialzo del 2,38%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Leonardo
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di breve periodo del contractor italiano nel settore Difesa
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 49,37 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 48,15. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 50,59.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)