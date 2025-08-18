Milano 17:35
42.642 -0,03%
Nasdaq 21:55
23.722 +0,04%
Dow Jones 21:55
44.930 -0,04%
Londra 17:35
9.158 +0,21%
Francoforte 17:35
24.315 -0,18%

Piazza Affari: movimento negativo per il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: movimento negativo per il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari
Giornata negativa per il comparto del commercio in Italia, che continua la seduta a 106.362,08 punti, in calo dell'1,21%.
Condividi
```