Milano 17:35
42.642 -0,03%
Nasdaq 21:55
23.722 +0,04%
Dow Jones 21:55
44.930 -0,04%
Londra 17:35
9.158 +0,21%
Francoforte 17:35
24.315 -0,18%

Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Leonardo

Seduta positiva per la Holding italiana nei settori dell'aeronautica, che avanza bene del 2,41%.
