Milano 17:35
42.642 -0,03%
Nasdaq 21:55
23.722 +0,04%
Dow Jones 21:55
44.930 -0,04%
Londra 17:35
9.158 +0,21%
Francoforte 17:35
24.315 -0,18%

Piazza Affari: positiva la giornata per Fincantieri

Avanza il principale complesso cantieristico al mondo, che guadagna bene, con una variazione del 3,33%.
