Piazza Affari: giornata depressa per Fincantieri

(Teleborsa) - Ribasso per il principale complesso cantieristico al mondo
, che presenta una flessione del 3,00%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Fincantieri
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Fincantieri
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 16,24 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 16,89. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 15,99.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)