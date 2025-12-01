Milano 17:35
43.259 -0,22%
Nasdaq 19:42
25.415 -0,08%
Dow Jones 19:42
47.554 -0,34%
Londra 17:35
9.703 -0,18%
Francoforte 17:35
23.589 -1,04%

Piazza Affari: giornata depressa per Fincantieri

Migliori e peggiori
Piazza Affari: giornata depressa per Fincantieri
(Teleborsa) - Ribasso per il principale complesso cantieristico al mondo, che presenta una flessione del 3,00%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Fincantieri, che fa peggio del mercato di riferimento.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Fincantieri, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 16,24 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 16,89. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 15,99.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
