Milano 13:40
43.426 -0,34%
Nasdaq 9-dic
25.669 0,00%
Dow Jones 9-dic
47.560 -0,38%
Londra 13:40
9.670 +0,29%
Francoforte 13:39
24.069 -0,39%

Piazza Affari: giornata negativa in Borsa per Fincantieri

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Pressione sul principale complesso cantieristico al mondo, che perde terreno, mostrando una discesa del 3,88%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Fincantieri rispetto all'indice di riferimento.


Lo scenario di medio periodo di Fincantieri ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 18,82 Euro. Supporto a 18,08. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 19,56.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
