Milano 17:35
42.642 -0,03%
Nasdaq 21:56
23.726 +0,06%
Dow Jones 21:56
44.939 -0,02%
Londra 17:35
9.158 +0,21%
Francoforte 17:35
24.315 -0,18%

Piazza Affari: settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia, quotazioni alle stelle

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia, quotazioni alle stelle
Avanza con forza il comparto beni industriali a Milano, che continua gli scambi a 70.892,54 punti.
Condividi
```