Prestiti: vittime di truffa 894.000 italiani, danno medio 740 euro

(Teleborsa) - Solo lo scorso anno sono stati 894.000 gli italiani vittime di truffa o di un tentativo di frode mentre erano alla ricerca di un prestito personale
. Il dato arriva da una recente indagine condotta per Facile.it d
all’istituto di ricerca mUp Research
che ha definito in 740 euro il danno medio sub
ito, ma che con un 15,4% dei truffati
cui sono state sottratte cifre superiori ai 900 euro,
porta a ben 630 milioni di euro la stima del danno complessivo patito.Continuando
a scorrere i dati dell’indagine si scopre che i canali più utilizzati dai truffatori sono stati i finti call center (49%), le false email (36%) e i finti siti web (28%)
. Molte frodi, però, sono avvenute tramite messaggistica istantanea (SMS o WhatsApp – 13%) e persino con il tradizionale porta a porta (10%).
Purtroppo, nonostante il grave danno subito, più di un truffato su due (56,4%) non ha denunciato quanto accaduto.
Le motivazioni principali per le quali non lo hanno fatto sono stati il sentirsi ingenui per essere caduti in trappola (35,3%) ed il fatto che non si voleva rendere nota la cosa ai familiari o agli amici (29,4%).