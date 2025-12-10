Milano 17:35
43.465 -0,25%
Nasdaq 19:43
25.585 -0,33%
Dow Jones 19:43
47.715 +0,33%
Londra 17:35
9.656 +0,14%
Francoforte 17:35
24.132 -0,13%

Borsa: Piccolo spunto rialzista per il Dow Jones, in progresso dello 0,38% alle 19:30

Il Dow Jones passa di mano a 47.740,58 punti

L'indice dei giganti USA segna un modesto +0,38% alle 19:30 e allunga timidamente il passo a 47.740,58 punti.
