Enel, acquistate azioni proprie per oltre 96,3 milioni di euro e concluso il buyback

Enel

gruppo energetico

(Teleborsa) -ha comunicato di aver, tra il 15 e 16 dicembre 2025, nell'ambito del programma di buyback, complessivamente, al prezzo medio ponderato di 8,8728 euro per azione, per undiQueste operazioni, ha reso noto il Gruppo energetico,avviato il 1° agosto 2025 (autorizzato dall'Assemblea del 22 maggio 2025), nell'ambito del quale sono state acquisite complessivamente 122.469.633 azioni (1,2046% del capitale sociale), al prezzo medio di 8,1653 euro per azione, per un controvalore di 999.999.994,740 euro.Al 16 dicembre 2025, Enel detiene 133.554.875 azioni proprie (1,3137% del capitale sociale), incluse quelle già in portafoglio.A Piazza Affari, oggi, piccolo passo in avanti per il, che porta a casa un timido +1,35%.