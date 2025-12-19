Milano 17:35
Enel, acquistate azioni proprie per oltre 96,3 milioni di euro e concluso il buyback

(Teleborsa) - Enel ha comunicato di aver acquistato, tra il 15 e 16 dicembre 2025, nell'ambito del programma di buyback, complessivamente 10.855.665 azioni proprie, al prezzo medio ponderato di 8,8728 euro per azione, per un controvalore di 96.320.287,987 euro.

Queste operazioni, ha reso noto il Gruppo energetico, concludono il Programma di acquisto avviato il 1° agosto 2025 (autorizzato dall'Assemblea del 22 maggio 2025), nell'ambito del quale sono state acquisite complessivamente 122.469.633 azioni (1,2046% del capitale sociale), al prezzo medio di 8,1653 euro per azione, per un controvalore di 999.999.994,740 euro.

Al 16 dicembre 2025, Enel detiene 133.554.875 azioni proprie (1,3137% del capitale sociale), incluse quelle già in portafoglio.

A Piazza Affari, oggi, piccolo passo in avanti per il gruppo energetico, che porta a casa un timido +1,35%.





