UE, numero di richiedenti asilo torna ad aumentare a maggio

(Teleborsa) - A2025, 54.780alla prima domanda (cittadini extra-UE) hanno presentato domanda di protezione internazionale nei, con un calo del 30% rispetto a maggio 2024 (77.945) e un aumento del 12% rispetto ad aprile 2025 (48.935). Lo rende noto l'Ufficio statistico dell'Unione europea (Eurostat).Si sono registrati inoltre 7.585, con un aumento del 20% rispetto a maggio 2024 (6.300) e del 4% rispetto ad aprile 2025 (7.275).Dopodelle domande di asilo, a partire da febbraio 2025, il numero di richiedenti asilo per la prima volta e di richiedenti successivi è nuovamente aumentato a maggio 2025.A maggio 2025, i venezuelani sono rimasti il(8.085 richiedenti per la prima volta), seguiti da afghani (4.575), bengalesi (3.095) e siriani (2.935).Spagna (12.755), Italia (11.760), Francia (9.490) e Germania (8.330) hanno ricevuto ilper la prima volta, rappresentando poco più di tre quarti (77%) di tutti i richiedenti per la prima volta nell'UE.Il tasso totale di richiedenti asilo per la prima volta nell'UE a maggio 2025 era di 12,2 ogni centomila persone.dell'UE (al 1° gennaio 2025), i tassi più elevati di richiedenti asilo per la prima volta sono stati registrati in Grecia (30,3), davanti a Spagna (26,0), Cipro e Lussemburgo (25,8 ciascuno).A maggio 2025, un totale di 1.960hanno presentato domanda di asilo per la prima volta nell'UE. I numeri più elevati provengono da Eritrea (410), Afghanistan (240) e Siria (215). Il paese dell'UE che ha ricevuto il maggior numero di domande di asilo da minori non accompagnati sono stati i Paesi Bassi (430), seguiti da Germania (355) e Spagna (280).