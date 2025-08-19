Milano 15:47
42.962 +0,75%
Nasdaq 15:47
23.578 -0,57%
Dow Jones 15:47
45.050 +0,31%
Londra 15:47
9.190 +0,35%
Francoforte 15:47
24.420 +0,43%

Analisi Tecnica: EUR/YEN del 18/08/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 18 agosto

Appiattita la performance del cambio Euro / Yen, che porta a casa un modesto -0,03%.

L'esame di breve periodo dell'Euro contro Yen giapponese classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 172,549 e primo supporto individuato a 172,121. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 172,977.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
