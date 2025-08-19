Analisi Tecnica: EUR/YEN del 18/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 18 agosto
Appiattita la performance del cambio Euro / Yen, che porta a casa un modesto -0,03%.
L'esame di breve periodo dell'Euro contro Yen giapponese classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 172,549 e primo supporto individuato a 172,121. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 172,977.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)