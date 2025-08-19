Milano 15:47
42.962 +0,75%
Nasdaq 15:47
23.578 -0,57%
Dow Jones 15:47
45.050 +0,31%
Londra 15:48
9.190 +0,35%
Francoforte 15:47
24.420 +0,43%

Analisi Tecnica: GBP/USD del 18/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 18 agosto

Andamento annoiato per il CABLE, che chiude la sessione in ribasso dello 0,43%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 1,3546. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 1,3488. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 1,3468.


