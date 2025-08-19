Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 18/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 18 agosto
Piccolo passo in avanti per il Light Sweet Crude Oil, che porta a casa un misero +0,22%.
Le tendenza di medio periodo del greggio WTI si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 63,89. Supporto stimato a 62,7. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 65,09.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)