Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 23/02/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 23 febbraio

Seduta sostanzialmente invariata per il Light Sweet Crude Oil, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,03%.

Le implicazioni di breve periodo del greggio WTI sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 67,96. Possibile una discesa fino al bottom 63,44. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 72,48.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
