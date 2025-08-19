Milano 15:51
42.959 +0,74%
Nasdaq 15:51
23.569 -0,61%
Dow Jones 15:51
45.064 +0,34%
Londra 15:51
9.188 +0,33%
Francoforte 15:51
24.410 +0,39%

Il Nasdaq-100 prende il via a 23.689,01 punti

Borsa: Debole il Nasdaq-100, in flessione dello 0,10%
Discesa moderata per l'indice del listino high-tech USA, in calo dello 0,10%, dopo un'apertura a 23.689,01.
