Milano
15:51
42.959
+0,74%
Nasdaq
15:51
23.569
-0,61%
Dow Jones
15:51
45.064
+0,34%
Londra
15:51
9.188
+0,33%
Francoforte
15:51
24.410
+0,39%
Martedì 19 Agosto 2025, ore 16.08
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Debole il Nasdaq-100, in flessione dello 0,10%
Borsa: Debole il Nasdaq-100, in flessione dello 0,10%
Il Nasdaq-100 prende il via a 23.689,01 punti
In breve
,
Finanza
19 agosto 2025 - 15.33
Discesa moderata per l'indice del listino high-tech USA, in calo dello 0,10%, dopo un'apertura a 23.689,01.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Debole il Nasdaq-100, in lieve ribasso dello 0,38% alle 19:30
Borsa: Il Nasdaq-100 apre con un rialzo dello 0,29%
Borsa: Modesto profit per il Nasdaq-100, in crescita dello 0,40%
Borsa: Modesto profit per il Nasdaq-100, in crescita dello 0,23%
Argomenti trattati
USA
(229)
·
Nasdaq 100
(73)
Titoli e Indici
Nasdaq 100
0,00%
Altre notizie
Borsa: Modesto profit per il Nasdaq-100, in crescita dello 0,53%
Borsa: Timido segno meno per il Nasdaq-100, in calo dello 0,31%
Borsa: Risultato negativo per il Nasdaq-100, in flessione dello 0,73%
Borsa: Giornata positiva per il Nasdaq-100, in rialzo dello 0,95%
Borsa: Modesto recupero per il Nasdaq-100, in aumento dello 0,25%
Borsa: Senza slancio il Nasdaq-100 che avanza appena dello 0,23%