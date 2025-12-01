Milano 17:35
43.259 -0,22%
Nasdaq 19:29
25.411 -0,10%
Dow Jones 19:29
47.535 -0,38%
Londra 17:35
9.703 -0,18%
Francoforte 17:35
23.589 -1,04%

Borsa: Ribasso per il Nasdaq-100, in flessione dello 0,79%

Il Nasdaq-100 esordisce a 25.232,75 punti

L'indice dei titoli tecnologici USA mostra un decremento dello 0,79%, a quota 25.232,75 in apertura.
