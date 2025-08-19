Milano 17:35
43.021 +0,89%
Nasdaq 22:00
23.385 -1,39%
Dow Jones 22:02
44.922 +0,02%
Londra 17:35
9.189 +0,34%
Francoforte 17:35
24.423 +0,45%

Borsa: Giornata positiva per Milano, in rialzo dello 0,89%

Il FTSE MIB termina gli scambi a 43.021,22 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata positiva per Milano, in rialzo dello 0,89%
Milano lievita dello 0,89% e archivia la seduta a 43.021,22 punti.
Condividi
```