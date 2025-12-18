Milano 17:35
44.463 +0,82%
Nasdaq 18:39
25.044 +1,61%
Dow Jones 18:39
48.003 +0,25%
Londra 17:35
9.838 +0,65%
Francoforte 17:35
24.199 +1,00%

Borsa: Seduta rialzista per Milano, in guadagno dello 0,82%

Il FTSE MIB termina le contrattazioni a 44.463,28 punti

Milano amplia la performance positiva dello 0,82% e chiude a 44.463,28 punti.
