Milano 17:35
43.021 +0,89%
Nasdaq 22:00
23.385 -1,39%
Dow Jones 22:02
44.922 +0,02%
Londra 17:35
9.189 +0,34%
Francoforte 17:35
24.423 +0,45%

Borsa: Stabile il Dow Jones, che riporta un cauto +0,02%

Il Dow Jones chiude a 44.922,39 punti

In breve, Finanza
Borsa: Stabile il Dow Jones, che riporta un cauto +0,02%
Giornata fiacca per l'indice dei principali titoli americani, che porta a casa un modesto +0,02%, terminando le negoziazioni a 44.922,39 punti.
Condividi
```