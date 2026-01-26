Milano 26-gen
44.950 +0,26%
Nasdaq 26-gen
25.713 +0,42%
Dow Jones 26-gen
49.412 +0,64%
Londra 26-gen
10.149 +0,05%
Francoforte 26-gen
24.933 +0,13%

Borsa: Il Dow Jones avanza dello 0,69% alle 19:30

Il Dow Jones scambia a 49.437,24 punti

L'indice del principale listino americano riporta un modesto guadagno dello 0,69%, chiudendo a 49.437,24 punti alle 19:30.
