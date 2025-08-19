Da pensioni a rottamazione, parte il cantiere manovra: le possibili misure

(Teleborsa) -dopo la pausa estiva il "cantiere" della manovra: da una parte la tenuta dei conti pubblici, con l'idea di anticipare la discesa sotto il 3% di deficit già nel 2026 uscendo dalla procedura di infrazione Ue, dall'altra la riduzione dell'Irpef dal 35 al 33% anche per i redditi medi fino a 60mila euro e la sterilizzazione degli ulteriori tre mesi di estensione dell'età per andare in pensione.In cima alla lista delle misure da adottare il. In testa un'estensione dell'intervento sulle aliquote Irpef che questa volta dovrebbe toccare lo scaglione che parte da 28mila euro e arriva a 50mila euro, estendendolo anche fino a 60mila euro: l'idea è quella di ridurre il prelievo dal 35 al 33%. Il costo dell'intervento si aggira sui 4 miliardi ma darebbe un beneficio annuo che vale 440 euro per i redditi fino a 50mila euro. Sul tavolo anche la rottamazione quinquies, sulla quale la Lega è in pressing da tempo, della quale ha parlato recentemente anche il vice ministro all'Economia Maurizio Leo, molto vicino alla premier. Risorse, poi, si cercano anche per stabilizzare, non senza ritocchi, l'Ires premiale previste per le aziende che hanno i conti in ordini e che assumono.Ci sono poi le. L'aumento dell'aspettativa di vita prevista dall'Istat farà scattare, nel 2027, altri tre mesi in più prima di poter andare in pensione di vecchiaia. L'età di uscita dovrebbe passare da 67 anni a 67 anni e tre mesi, in base ai meccanismi automatici previsti dalla Legge Fornero. Il ministro Giorgetti ha assicurato che questo aumento sarà sterilizzato. Una scelta che potrebbe avvenire anche con un provvedimento diverso dalla manovra.