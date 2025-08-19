Databricks sta raccogliendo round Serie K a valutazione di oltre 100 miliardi di dollari

Microsoft

SAP

Palantir

(Teleborsa) -, azienda californiana che si presenta come la prima piattaforma di data intelligence al mondo alimentata da AI generativi, ha firmato un term sheet per il suo, che prevede di chiudere a breve con il supporto degli investitori esistenti. Questo finanziamento valuta l'azienda aL'azienda prevede di utilizzare il nuovo capitale per, espandendo Agent Bricks, investendo nella sua nuova offerta di database Lakebase e alimentando la crescita globale. Al Data + AI Summit di giugno, Databricks ha presentato un nuovo prodotto, Agent Bricks, che crea agenti di intelligenza artificiale di produzione di alta qualità ottimizzati sui dati aziendali, e Lakebase, un nuovo tipo di database operativo (OLTP), basato su PostgreSQL open source e ottimizzato per agenti di intelligenza artificiale.Si prevede inoltre che l'investimento supporteràdi intelligenza artificiale e approfondirà lain questo campo."Stiamo riscontrando un enorme interesse da parte degli investitori grazie al forte slancio dei nostri prodotti di intelligenza artificiale, che alimentano le più grandi aziende e i servizi di intelligenza artificiale al mondo - ha affermatodi Databricks - Ogni azienda può trasformare in modo sicuro i propri dati aziendali in app e agenti di intelligenza artificiale per aumentare il fatturato più rapidamente, operare in modo più efficiente e prendere decisioni più intelligenti con meno rischi. Databricks sta beneficiando di una domanda globale senza precedenti di app e agenti di intelligenza artificiale, trasformando i dati delle aziende in miniere d'oro. Siamoe di collaborare con investitori strategici a lungo termine che condividono la nostra visione per il futuro dell'intelligenza artificiale".Questo nuovo investimento arrivaper Databricks. Negli ultimi due trimestri, l'azienda ha avviato o ampliato partnership con, Google Cloud, Anthropic,. Oltre 15.000 clienti in tutto il mondo utilizzano la piattaforma di Databricks Data Intelligence. La società ha registrato un fatturato di 2,6 miliardi di dollari nell'anno fiscale terminato a gennaio.