Raccolta fondi completata, Revolut vale 75 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Revolut, leader globale nel settore fintech con oltre 65 milioni di clienti in tutto il mondo, ha annunciato oggi il completamento di una vendita di azioni che determina una valutazione aziendale di 75 miliardi di dollari.L'operazione è stata guidata da Coatue, Greenoaks, Dragoneer, Fidelity Management & Research Company, con la partecipazione di un ampio gruppo di investitori di fama mondiale, tra cui Andreessen Horowitz (noto anche come a16z), Franklin Templeton e T. Rowe Price Associates.Questa vendita, si legge in una nota, ha incluso anche l'investimento di NVentures, la divisione di capitale di rischio di Nvidia, rafforzando la collaborazione di Revolut con il leader tecnologico globale in aree chiave, tra cui l'intelligenza artificiale.Nell'ambito di questa transazione, ai dipendenti attuali è stata data l'opportunità di vendere le proprie azioni. Ad oggi, Revolut ha consentito la vendita di azioni ai propri dipendenti in cinque occasioni, a testimonianza del suo impegno di lunga data nella condivisione del successo, gestendo uno dei programmi di azionariato per dipendenti con più alta liquidità tra le aziende private del settore.La valutazione di 75 miliardi di dollari è supportata da un forte slancio aziendale e da solide performance finanziarie. Il fatturato di Revolut nel 2024 è cresciuto del 72%, raggiungendo i 4 miliardi di dollari, con un utile ante imposte in aumento del 149%, attestandosi a 1,4 miliardi di dollari. Questa tendenza è proseguita nel 2025, con la base clienti retail globale che ha superato i 65 milioni e Revolut Business che ha raggiunto un fatturato annualizzato di 1 miliardo di dollari.Nel 2025, Revolut ha inoltre raggiunto una serie di importanti traguardi di espansione globale, tra cui l'autorizzazione bancaria finale e l'imminente lancio in Messico, la licenza bancaria in Colombia e l'imminente lancio in India. Questa accelerazione nei mercati chiave è una componente fondamentale della strategia aziendale volta a creare la prima banca veramente globale al mondo., commenta: "Questo traguardo riflette i notevoli progressi compiuti negli ultimi dodici mesi verso la nostra visione di costruire la prima banca veramente globale, al servizio di 100 milioni di clienti in 100 paesi. Vorrei ringraziare il nostro team per la determinazione e l'energia dimostrate, e per aver creduto nella possibilità di costruire un leader finanziario e tecnologico globale partendo dall'Europa"., afferma: “Il livello di interesse degli investitori e la nostra nuova valutazione riflettono la solidità del nostro modello di business, che sta generando una rapida crescita e un'elevata redditività. Diamo il benvenuto a una serie di investitori di fama mondiale e non vediamo l'ora di collaborare con loro per la prossima fase dell'evoluzione di Revolut".