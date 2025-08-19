First Solar scambia in rosso a New York

produttore statunitense di pannelli fotovoltaici

(Teleborsa) - Si muove in perdita il, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 3,81% sui valori precedenti.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata rispetto all'andamento dell'. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Le implicazioni di breve periodo disottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 217,2 USD. Possibile una discesa fino al bottom 207,2. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 227,2.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)