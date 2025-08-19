Milano 15:55
Francoforte: andamento negativo per United Internet

(Teleborsa) - Retrocede United Internet, con un ribasso del 2,11%.

Lo scenario su base settimanale di United Internet rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo status tecnico di United Internet è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 25,45 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 24,79. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 26,11.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
