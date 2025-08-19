Francoforte: andamento negativo per United Internet

(Teleborsa) - Retrocede United Internet
, con un ribasso del 2,11%.
Lo scenario su base settimanale di United Internet
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico di United Internet
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 25,45 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 24,79. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 26,11.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)