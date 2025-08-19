Milano 15:56
42.975 +0,78%
Nasdaq 15:56
23.611 -0,43%
Dow Jones 15:56
45.069 +0,35%
Londra 15:56
9.186 +0,31%
Francoforte 15:56
24.424 +0,45%

Francoforte: balza in avanti Zalando

Migliori e peggiori
Francoforte: balza in avanti Zalando
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società che vende calzature e moda online, che tratta in utile del 3,68% sui valori precedenti.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Zalando più pronunciata rispetto all'andamento del DAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 23,66 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 24,55. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 25,44.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```