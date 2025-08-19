Francoforte: brillante l'andamento di Porsche

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il colosso tedesco delle auto sportive
, in guadagno del 2,44% sui valori precedenti.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Porsche
rispetto all'indice di riferimento.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Porsche
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Porsche
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 47,14 Euro. Primo supporto a 45,85. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 45,09.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)