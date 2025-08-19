Milano 15:56
42.975 +0,78%
Nasdaq 15:56
23.611 -0,43%
Dow Jones 15:56
45.069 +0,35%
Londra 15:56
9.186 +0,31%
Francoforte 15:56
24.424 +0,45%

Francoforte: brillante l'andamento di Porsche

Migliori e peggiori
Francoforte: brillante l'andamento di Porsche
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il colosso tedesco delle auto sportive, in guadagno del 2,44% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Porsche rispetto all'indice di riferimento.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Porsche. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Porsche evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 47,14 Euro. Primo supporto a 45,85. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 45,09.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```