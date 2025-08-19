Milano 15:56
Francoforte: nuovo spunto rialzista per Hugo Boss

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la casa di moda tedesca, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,38%.

Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, si nota che Hugo Boss mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,78%, rispetto a -0,91% del Germany MDAX).


Il quadro tecnico del luxury brand segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 40,92 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 42,23. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 40,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
