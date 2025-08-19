Francoforte: nuovo spunto rialzista per Hugo Boss

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la casa di moda tedesca
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,38%.
Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, si nota che Hugo Boss
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,78%, rispetto a -0,91% del Germany MDAX
).
Il quadro tecnico del luxury brand
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 40,92 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 42,23. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 40,1.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)