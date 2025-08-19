Milano 15:56
42.975 +0,78%
Nasdaq 15:56
23.611 -0,43%
Dow Jones 15:56
45.069 +0,35%
Londra 15:56
9.186 +0,31%
Francoforte 15:56
24.424 +0,45%

Francoforte: nuovo spunto rialzista per Porsche

Punta con decisione al rialzo la performance del colosso tedesco delle auto sportive, con una variazione percentuale del 2,44%.
