Milano 15:59
42.953 +0,73%
Nasdaq 15:59
23.604 -0,46%
Dow Jones 15:59
45.039 +0,28%
Londra 15:59
9.183 +0,27%
Francoforte 15:59
24.404 +0,37%

Londra: andamento sostenuto per JD Sports Fashion

Migliori e peggiori, In breve
Londra: andamento sostenuto per JD Sports Fashion
Rialzo marcato per il rivenditore di calzature e abbigliamento sportivo, che tratta in utile del 3,17% sui valori precedenti.
Condividi
```