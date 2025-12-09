Londra: giornata depressa per JD Sports Fashion

(Teleborsa) - Composto ribasso per il rivenditore di calzature e abbigliamento sportivo
, in flessione del 2,16% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di JD Sports Fashion
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso JD Sports Fashion
rispetto all'indice.
Lo scenario attuale di JD Sports Fashion
mostra un allentamento della trendline al test del supporto 0,7708 sterline. In presenza di elementi positivi si propende per un'evoluzione della curva verso l'alto fino a testare il livello 0,7934. Le implicazioni tecniche propendono per una continuazione della fase ribassista verso nuovi bottom visti a 0,7628.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)