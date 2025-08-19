Meta, balzo del valore delle vendite allo scoperto da inizio anno nonostante rialzo titolo

Meta Platforms

(Teleborsa) - Ildi, società tecnologica statunitense che controlla Facebook, Instagram, Threads, Messenger e WhatsApp, è(YTD), il guadagno maggiore tra tutte le azioni statunitensi. Lo evidenzia un report di S3 Partners.Ilappartiene a, con un aumento di 2,8 miliardi di dollari. L'aumento di 11 miliardi di dollari di Meta corrisponde alla crescita combinata del valore nozionale dell'interesse short dei cinque titoli successivi.L'interesse short rappresenta la percentuale delle azioni societarie vendute allo scoperto che ancora non sono state liquidate. I venditori allo scoperto sonoche prendono in prestito azioni e le vendono, sperando di ricomprarle quando il prezzo è sceso, intascando la differenza.Il valore nozionale dell'interesse short di Meta è aumentato del 75% da inizio anno. L'Meta del 30% da inizio anno rappresenta circa la metà dell'aumento del valore nozionale dell'interesse short, mentre la parte restante è dovuta alle nuove posizioni short."Le ragioni per cui si va short su Meta includono l', i rischi commerciali/dazi, il rallentamento della crescita, l'aumento della valutazione e l'indebolimento del mercato pubblicitario", sostiene il report.L'interesse short su Meta, in, è aumentato del 38% nelle ultime settimane e del 35% da inizio anno. Meta si classifica come il secondo titolo più grande dopoa mostrare un notevole aumento del nozionale dell'interesse short. Inoltre, Meta è l'unico titolo dei Magnifici 7 a mostrare un aumento dell'interesse short in percentuale del flottante.