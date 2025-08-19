New York: netto calo registrato da Medtronic

(Teleborsa) - A picco il produttore di apparecchiature mediche
, che presenta un pessimo -4,61%.
La tendenza ad una settimana di Medtronic
è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di breve periodo di Medtronic
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 89,68 USD. Possibile una discesa fino al bottom 87,44. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 91,92.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)