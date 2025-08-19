Milano
16:03
42.992
+0,82%
Nasdaq
16:03
23.606
-0,45%
Dow Jones
16:03
45.113
+0,45%
Londra
16:03
9.186
+0,30%
Francoforte
16:03
24.424
+0,45%
Martedì 19 Agosto 2025, ore 16.19
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Parigi: giornata depressa per Thales
Parigi: giornata depressa per Thales
Migliori e peggiori
,
In breve
19 agosto 2025 - 09.50
Rosso per l'
azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa
, che sta segnando un calo del 2,43%.
Condividi
Leggi anche
Parigi: giornata depressa per Schneider Electric
Parigi: scambi negativi per Thales
Parigi: calo per Thales
Parigi: positiva la giornata per Thales
Titoli e Indici
Thales
-4,19%
Altre notizie
Parigi: in calo Thales
Parigi: andamento negativo per Thales
Parigi: andamento negativo per Thales
Parigi: positiva la giornata per LVMH
Parigi: positiva la giornata per Renault
Parigi: positiva la giornata per Teleperformance