Milano 16:03
42.992 +0,82%
Nasdaq 16:03
23.606 -0,45%
Dow Jones 16:03
45.113 +0,45%
Londra 16:03
9.186 +0,30%
Francoforte 16:03
24.424 +0,45%

Parigi: giornata depressa per Thales

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: giornata depressa per Thales
Rosso per l'azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa, che sta segnando un calo del 2,43%.
Condividi
```