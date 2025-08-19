Parigi: positiva la giornata per Pernod Ricard

colosso degli alcolici

CAC40

Pernod Ricard

produttore di vini e alcolici

(Teleborsa) - Scambia in profit il, che lievita del 2,11%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.La tendenza di breve delè in rafforzamento con area di resistenza vista a 100,7 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 98,08. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 103,3.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)