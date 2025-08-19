Milano 16:03
42.992 +0,82%
Nasdaq 16:03
23.606 -0,45%
Dow Jones 16:03
45.113 +0,45%
Londra 16:03
9.186 +0,30%
Francoforte 16:03
24.424 +0,45%

Parigi: positiva la giornata per Pernod Ricard

Migliori e peggiori
Parigi: positiva la giornata per Pernod Ricard
(Teleborsa) - Scambia in profit il colosso degli alcolici, che lievita del 2,11%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Pernod Ricard rispetto all'indice di riferimento.


La tendenza di breve del produttore di vini e alcolici è in rafforzamento con area di resistenza vista a 100,7 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 98,08. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 103,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```