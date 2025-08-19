Parigi: positiva la giornata per Pernod Ricard

(Teleborsa) - Scambia in profit il colosso degli alcolici
, che lievita del 2,11%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Pernod Ricard
rispetto all'indice di riferimento.
La tendenza di breve del produttore di vini e alcolici
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 100,7 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 98,08. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 103,3.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)