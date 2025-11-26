Parigi: movimento negativo per Pernod Ricard

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il colosso degli alcolici
, che presenta una flessione dell'1,93% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Pernod Ricard
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico del produttore di vini e alcolici
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 76,48 Euro con tetto rappresentato dall'area 77,99. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 75,86.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)