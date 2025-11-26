Milano 10:03
42.681 -0,04%
Nasdaq 25-nov
25.018 +0,58%
Dow Jones 25-nov
47.112 +1,43%
Londra 10:03
9.621 +0,12%
Francoforte 10:03
23.488 +0,10%

Parigi: movimento negativo per Pernod Ricard

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il colosso degli alcolici, che presenta una flessione dell'1,93% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Pernod Ricard, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il quadro tecnico del produttore di vini e alcolici suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 76,48 Euro con tetto rappresentato dall'area 77,99. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 75,86.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
