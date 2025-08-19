Parigi: risultato positivo per Renault

(Teleborsa) - Balza in avanti la casa automobilistica francese
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,21%.
La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del CAC40
. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.
Lo status tecnico di Renault
perde forza con i prezzi orientati verso i supporti stimati a 32,89 Euro. Al rialzo invece, eventuali apprezzamenti troverebbero un serio ostacolo a 33,7. L'Acclarato dominio dei ribassisti rende concreta una continuazione del trend verso area 32,41.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)