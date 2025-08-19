Milano 16:04
Parigi: risultato positivo per Renault

Parigi: risultato positivo per Renault
(Teleborsa) - Balza in avanti la casa automobilistica francese, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,21%.

La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del CAC40. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.


Lo status tecnico di Renault perde forza con i prezzi orientati verso i supporti stimati a 32,89 Euro. Al rialzo invece, eventuali apprezzamenti troverebbero un serio ostacolo a 33,7. L'Acclarato dominio dei ribassisti rende concreta una continuazione del trend verso area 32,41.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
