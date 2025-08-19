Milano 16:04
Permessi edilizi USA (MoM) in luglio

Permessi edilizi USA (MoM) in luglio
USA, Permessi edilizi in luglio su base mensile (MoM) -2,8%, in calo rispetto al precedente -0,1%.
